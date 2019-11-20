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Курс валют на 20 ноября: сколько стоит евро и доллар

Курс валют на 20 ноября: сколько стоит евро и доллар
08:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:На среду, 20 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро.

На среду, 20 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,20 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 19 ноября, курс доллара вырос на 7 копеек.

Курс евро установлен на уровне 26,81 грн/€. Он вырос на 11 копеек.

Курсы валют на 21 ноября:

100 долларов США — 2420,3928

100 евро — 2681,0691

100 польских злотых — 625,2931

10 российских рублей — 3,7953

100 швейцарских франков — 2441,9975

100 юаней — 344,482

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

Курс валют на 19 ноября: евро резко упал в цене, доллар дешевеет

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Согласно расчетам, прогнозный объем государственного долга в эквиваленте в национальной валюте составит 2 045,1 млрд грн и составит 45,3% от прогнозного ВВП. Гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте составит 318,4 млрд грн и составит 7,1% от прогнозного ВВП.

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НБУ, Евро, Доллар, Курс гривны, Курс валют, Курс гривны к доллару, Курс доллара к гривне.
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