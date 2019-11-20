Курс валют на 20 ноября: сколько стоит евро и доллар

На среду, 20 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,20 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 19 ноября, курс доллара вырос на 7 копеек.
Курс евро установлен на уровне 26,81 грн/€. Он вырос на 11 копеек.
Курсы валют на 21 ноября:
100 долларов США — 2420,3928
100 евро — 2681,0691
100 польских злотых — 625,2931
10 российских рублей — 3,7953
100 швейцарских франков — 2441,9975
100 юаней — 344,482
Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.
В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.
Согласно расчетам, прогнозный объем государственного долга в эквиваленте в национальной валюте составит 2 045,1 млрд грн и составит 45,3% от прогнозного ВВП. Гарантированный государством долг в эквиваленте в национальной валюте составит 318,4 млрд грн и составит 7,1% от прогнозного ВВП.