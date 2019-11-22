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Система электронных платежей НБУ начнет работать в новом режиме

Система электронных платежей НБУ начнет работать в новом режиме
09:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НБУ / Flickr

Новости Бизнеса:Нацбанк планирует ввести круглосуточный режим работы системы электронных платежей к 2022 году, с апреля 2020 года запустят первый этап перехода.

Национальный банк Украины планирует перевести свою систему электронных платежей (СЭП) на расширенный регламент работы – в режиме 23 часа в сутки 7 дней в неделю - с апреля 2020 года.

Как сообщается на сайте НБУ, этот переход станет первым этапом для перевода СЭП на круглосуточный режим работы. Для реализации круглосуточной работы СЭП Нацбанк планирует модернизировать некоторые технологические вопросы работы системы. В частности, речь идет о технологии включения/выключения участников СЭП, принудительном списании и аресте средств.

Также сообщается, что с этой целью Нацбанк разработал проект изменений к инструкции о межбанковском переводе средств в Украине в национальной валюте и предложения к этому проекту принимаются до 24 декабря.

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Как сообщалось, Система электронных платежей Национального банка Украины (СЭП) в 2018 году провела 357 млн начальных платежей на сумму 25 трлн грн, что на 7,5% больше по количеству и на 19% по сумме, чем в 2017 году. На сегодня СЭП обеспечивает прием межбанковских платежей с 8.30 до 19.00 в рабочие дни и не функционирует в праздничные и выходные дни.

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НБУ, Нацбанк, Электронные платежи, СЭП.
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