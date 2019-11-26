Госбюджет 2019: дефицит вырос в 5 раз

Новости Бизнеса:Дефицит госбюджета за 10 месяцев вырос в 5 раз – до 30 млрд грн.

Государственный бюджет Украины за январь-октябрь 2019 года выполнен с дефицитом в размере 30,278 млрд грн, что в 5 раз выше дефицита за аналогичный период прошлого года.

Как сообщается на сайте Государственной казначейской службы Украины, сводный бюджет за этот период выполнен с дефицитом 643 млн грн против профицита годом ранее.

Как сообщалось ранее, госбюджет-2019 предусматривал доходы в сумме 1,026 трлн грн, расходы - 1,112 трлн грн, предельный объем дефицита на уровне 89,989 млрд грн.

В октябре Верховная Рада приняла изменения в бюджет текущего года, снизив план доходов на 20,4 млрд грн и компенсировав это сокращением плана расходов на обслуживание госдолга на 21,6 млрд грн.