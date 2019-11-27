Минфин одолжил еще 2,4 миллиарда гривен

Новости Бизнеса:Министерство финансов одолжил в госбюджет еще 2,4 миллиарда гривень.

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 2,388 млрд грн.

Как сообщается на сайте министерства, средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 161 и 1365 дней с доходностью 14,10% и 12,64% годовых соответственно. Размещение ОВГЗ в иностранной валюте не проводилось.

Как сообщалось, Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа в январе-октябре 2019 года привлекло в государственный бюджет 202,782 млрд грн, 3,767 млрд долл. и 189 млн евро.