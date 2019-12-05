Курс валют на 5 декабря: сколько стоит евро и доллар

На четверг, 5 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,93 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 4 декабря, курс доллара снизился на 1 копейку.
Курс евро установлен на уровне 26,51 грн/€. Он вырос на 1 копейку.
Курсы валют на 5 декабря:
100 долларов США — 2393,0282
100 евро — 2651,7145
100 польских злотых — 619,6753
10 российских рублей — 3,7278
100 швейцарских франков — 2420,3309
100 юаней — 339,3152
Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.
В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.
Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.