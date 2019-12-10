НБУ осовременил порядок эмиссии платежных карт

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины изменил правила выпуска и пользования платежными картами.

Порядок исполнения украинскими банками эмиссии электронных платежных карт и операций с их использованием усовершенствован.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечает, что благодаря обновленному порядку будут учтены актуальные тенденции на финансовом рынке и международная практика осуществления расчетов с применением электронных платежных средств.

НБУ отчиталось об нормировании порядка использования пользователями платежного приложения и деятельность информационно-технического посредника. Было также предусмотрено право эмитирования в счет, открытый на имя физического лица, признанного судом недееспособным, электронное платежное средство на имя законного опекуна этого физического лица.

В пресс-службе добавили, что отныне у банка есть право предоставлять пользователю платежную карту через агента, у которого есть прерогатива осуществлять идентификацию и верификацию клиентов

В Национальном банке ожидают, что введение таких требований будет побуждать банки совершенствовать уровень обслуживания пользователей, будет способствовать усилению защиты прав пользователей и росту их доверия к использованию электронных платежных средств.