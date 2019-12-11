Скачать
Среда, 11.12.2019
Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
Итоги дня 10 декабря: дело о госизмене Порошенко и законопроект об отмене языкового закона
Пасмурно, сыро и тепло: в среду украинцам обещают осеннюю погоду
Пасмурно, сыро и тепло: в среду украинцам обещают осеннюю погоду
Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
Турнирные расклады: что нужно Шахтеру для выхода из группы ЛЧ
11 декабря - приметы и обряды в Сойкин день
11 декабря - приметы и обряды в Сойкин день

Курс валют на 11 декабря: сколько стоит евро и доллар

Курс валют на 11 декабря: сколько стоит евро и доллар
08:51 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на среду, 11 декабря, курс доллара на уровне 23,69 грн.

На среду, 11 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,69 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 10 декабря, курс доллара не изменился.

Курс евро установлен на уровне 26,24 грн/€. Он также не менялся.

Курсы валют на 11 декабря:

100 долларов США — 2368,9203

100 евро — 2624,053

100 польских злотых — 611,6246

10 российских рублей — 3,726

100 швейцарских франков — 2402,5389

100 юаней — 336,5551.

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Курс валют на 10 декабря: доллар продолжает дешеветь

Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тоже может навредить: кому нельзя есть хурму
02 Лилия Ребрик - это псевдоним: телеведущая рассекретила свою настоящую фамилию
03 Ткаченко отреагировал на законопроект об отмене "языкового" закона
04 Зеркаль призналась, что итоги "нормандской встречи" выглядят лучше, чем она ожидала
05 Яценюк о "нормандской встрече": Президент вел себя достойно
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Тишина&quot; на Донбассе: боевики 11 раз открывали огонь
"Тишина" на Донбассе: боевики 11 раз открывали огонь
Завышали тарифы в платежках: антимонопольный комитет оштрафовал 16 облгазов
Завышали цифры в платежках: 16 облгазов оштрафовали
Генсек ООН прокомментировал результаты &quot;нормандского саммита&quot;
Генсек ООН прокомментировал результаты "нормандского саммита"
Анджелина Джоли встретилась с поклонником, который сделал тату с ее лицом (Фото)
Анджелина Джоли встретилась с поклонником, который сделал тату с ее лицом (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь