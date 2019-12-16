Укрепление гривни: в НБУ рассказали о последствиях для экономики

Новости Бизнеса:Укрепление гривни в целом позитивно для экономики, но краткосрочно может негативно влиять на отдельные сегменты.

Укрепление гривни имеет положительное влияние на экономику, но краткосрочно может негативно повлиять на отдельные сегменты, отметило руководство Национального банка в ходе встречи с представителями Кабинета министров.

"В рамках сегодняшней встречи речь шла в основном об укреплении курса гривни и его влиянии на инфляцию и экономический рост. Представители НБУ отметили, что это является положительным для экономики в целом, хотя в краткосрочной перспективе может иметь некоторое негативное влияние на отдельные сегменты", – указывается в релизе на сайте центробанка по итогам встречи в понедельник.

Согласно пресс-релизу, во встрече, в частности, приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, министр экономики Тимофей Милованов, правительственный уполномоченный по вопросам госдолга Юрий Буца – со стороны правительства, а также глава НБУ Яков Смолий, его первый заместитель Екатерина Рожкова и замглавы Дмитрий Сологуб.

"Встречи в формате "на кофе" имеют исключительно координационный характер и являются площадкой для диалога, а не для принятия решений", – отмечается в релизе.

"Благодаря укреплению курса гривни инфляция снизилась до 5,1% в ноябре и будет в рамках 5% +/- 1 п.п. по итогам года, то есть цель по инфляции мы в этом году выполнили", – цитирует пресс-служба НБУ Смолия.

В то же время спад производства в металлургии, который наблюдается в последние месяцы, обусловлен не укреплением гривни, а прежде всего падением цен на металлы на мировых рынках – в сентябре-октябре этого года они были на 20% ниже, чем год назад, указал центробанк в релизе.

Влияя на доходы госбюджета, укрепление гривни формирует экономию по части расходов на валютных заимствованиях и обслуживании валютного долга, госзакупках импортных товаров (например, медикаментов). Более сильная гривня также способствует удешевлению энергоносителей и замедлению трудовой миграции, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, НБУ и Кабмин формализовали свое взаимодействие в начале сентября подписанием меморандума, рассчитывая, что такая кооперация будет содействовать улучшению ожиданий населения и бизнеса и росту доверия инвесторов. Тогда Нацбанк и правительство также договорились о проведении регулярных консультаций на уровне руководства и специалистов.