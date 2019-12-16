Скачать
Понедельник, 16.12.2019
Посол Франции: Минские договоренности намечают нам финальную цель
Посол Франции: Минские договоренности намечают нам финальную цель
Укрепление гривни: в НБУ рассказали о последствиях для экономики
Укрепление гривни: в НБУ рассказали о последствиях для экономики
Иньеста: Зозуля не хотел ехать на матч против Райо
Иньеста: Зозуля не хотел ехать на матч против Райо
Ошибочка: как выглядят "обои-убийцы" для смартфонов Xiaomi (Фото)
Ошибочка: как выглядят "обои-убийцы" для смартфонов Xiaomi (Фото)

Укрепление гривни: в НБУ рассказали о последствиях для экономики

Укрепление гривни: в НБУ рассказали о последствиях для экономики
18:33 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Укрепление гривни в целом позитивно для экономики, но краткосрочно может негативно влиять на отдельные сегменты.

Укрепление гривни имеет положительное влияние на экономику, но краткосрочно может негативно повлиять на отдельные сегменты, отметило руководство Национального банка в ходе встречи с представителями Кабинета министров.

"В рамках сегодняшней встречи речь шла в основном об укреплении курса гривни и его влиянии на инфляцию и экономический рост. Представители НБУ отметили, что это является положительным для экономики в целом, хотя в краткосрочной перспективе может иметь некоторое негативное влияние на отдельные сегменты", – указывается в релизе на сайте центробанка по итогам встречи в понедельник.

Согласно пресс-релизу, во встрече, в частности, приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук, министр финансов Оксана Маркарова, министр экономики Тимофей Милованов, правительственный уполномоченный по вопросам госдолга Юрий Буца – со стороны правительства, а также глава НБУ Яков Смолий, его первый заместитель Екатерина Рожкова и замглавы Дмитрий Сологуб.

Курс валют на 16 декабря: доллар упал до нового минимума

"Встречи в формате "на кофе" имеют исключительно координационный характер и являются площадкой для диалога, а не для принятия решений", – отмечается в релизе.

"Благодаря укреплению курса гривни инфляция снизилась до 5,1% в ноябре и будет в рамках 5% +/- 1 п.п. по итогам года, то есть цель по инфляции мы в этом году выполнили", – цитирует пресс-служба НБУ Смолия.

В то же время спад производства в металлургии, который наблюдается в последние месяцы, обусловлен не укреплением гривни, а прежде всего падением цен на металлы на мировых рынках – в сентябре-октябре этого года они были на 20% ниже, чем год назад, указал центробанк в релизе.

В Украине поменяются правила пользования банковскими карточками: что важно знать

Влияя на доходы госбюджета, укрепление гривни формирует экономию по части расходов на валютных заимствованиях и обслуживании валютного долга, госзакупках импортных товаров (например, медикаментов). Более сильная гривня также способствует удешевлению энергоносителей и замедлению трудовой миграции, отмечается в пресс-релизе.

Как сообщалось, НБУ и Кабмин формализовали свое взаимодействие в начале сентября подписанием меморандума, рассчитывая, что такая кооперация будет содействовать улучшению ожиданий населения и бизнеса и росту доверия инвесторов. Тогда Нацбанк и правительство также договорились о проведении регулярных консультаций на уровне руководства и специалистов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Алексей Гончарук, Дмитрий Сологуб, Яков Смолий, Гривня, Оксана Маркарова, Екатерина Рожкова, Юрий Буца, Тимофей Милованов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 У кого в Украине наиболее высокие зарплаты и кого ищут работодатели
02 Премьера нового бюджетного кроссовера Toyota намечена на февраль: детали (Фото)
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 17 декабря
04 В Украине поменяются правила пользования банковскими карточками: что важно знать
05 Маникюр 2020: потрясающие варианты зимнего дизайна ногтей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Путин и Меркель обговорили транзит газа через Украину
Путин и Меркель обговорили транзит газа через Украину
&quot;Жму руку!&quot;: Зеленский поддержал Зозулю
"Жму руку!": Зеленский поддержал Зозулю
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (09.12. – 15.12.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
СМИ: Тома Круза строит серьезные отношения с актрисой (Фото)
СМИ: Тома Круза строит серьезные отношения с актрисой (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь