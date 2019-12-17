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​Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету

​Нацбанк вводит в обращение новую памятную монету
09:49 Сегодня Телеграф Фото: bank.gov.ua

Новости Бизнеса:Памятная монета посвящена 100-летию со дня рождения Николая Лукаша.

Национальный банк Украины с 17 декабря вводит в обращение новую памятную монету номиналом 2 гривны, посвященную переводчику и языковеду Николаю Лукашу. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Монета входит в серию "Выдающиеся личности Украины". Ее тираж - 35 тыс. штук, а изготовлена она из нейзильбера.

На аверсе монеты вверху размещен малый герб Украины, слева и справа от которого – числа 20 и 19. Под гербом надпись "Украина", а внизу указан номинал – 2₴. На главном фоне скульпторы разместили композицию, символизирующую книгу переводов Лукаша.

На страницах книги – имена писателей, чьи произведения он переводил на украинский: на левой – в оригинале, а на правой – на украинском языке. В частности, слева указаны Goethe, Flaubert, Schiller, Rilke, а справа – Гете, Флобер, Шиллер, Рильке. Всего он переводил с 18 языков мира. Справа на зеркальном фоне размещен логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.

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На реверсе монеты скульпторы изобразили портрет самого Лукаша, а слева от него на зеркальном фоне указаны годы его жизни – 1919-1988. Справа содержится вертикальная надпись "Мыкола Лукаш".

Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.

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Все по теме:

НБУ, Памятная монета, Николай Лукаш, Выдающиеся личности Украины.
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