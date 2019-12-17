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Клиентам банков разрешили подписывать документы стилусом

Клиентам банков разрешили подписывать документы стилусом
10:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: flickr.com

Новости Бизнеса:В украинских банках можно будет пописывать документы при помощи стилуса.

Национальный банк Украины (НБУ) определил порядок применения цифровой собственноручной подписи клиентами банков-физическими лицами при подписании документов в банке, сообщил НБУ на сайте.

Порядок применения цифровой собственноручной подписи в банковской системе Украины утвержден постановлением центробанка от 13 декабря 2019 года №151, которое обнародовано на сайте регулятора и вступает в силу с 17 декабря 2019 года.

Согласно сообщению, модель подписания документов цифровой собственноручной подписью на электронном сенсорном устройстве с использованием специально предназначенного пера - стилуса - современный и удобный инструмент, предоставляющий возможность быстро подписать электронный документ.

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Внедрение этой модели подписания документов улучшит уровень обслуживания банками физических лиц, оптимизирует документооборот в деятельности банков за счет внедрения цифровых технологий и безбумажных бизнес-процессов, позволит построить эффективные процессы в работе агентов банка с клиентами-физлицами с применением цифровой собственноручной подписи, отмечается в сообщении.

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НБУ, Нацбанк, Банки, Подпись, Стилус.
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Клиентам банков разрешили подписывать документы стилусом
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