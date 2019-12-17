Клиентам банков разрешили подписывать документы стилусом

Новости Бизнеса:В украинских банках можно будет пописывать документы при помощи стилуса.

Национальный банк Украины (НБУ) определил порядок применения цифровой собственноручной подписи клиентами банков-физическими лицами при подписании документов в банке, сообщил НБУ на сайте.

Порядок применения цифровой собственноручной подписи в банковской системе Украины утвержден постановлением центробанка от 13 декабря 2019 года №151, которое обнародовано на сайте регулятора и вступает в силу с 17 декабря 2019 года.

Согласно сообщению, модель подписания документов цифровой собственноручной подписью на электронном сенсорном устройстве с использованием специально предназначенного пера - стилуса - современный и удобный инструмент, предоставляющий возможность быстро подписать электронный документ.

Внедрение этой модели подписания документов улучшит уровень обслуживания банками физических лиц, оптимизирует документооборот в деятельности банков за счет внедрения цифровых технологий и безбумажных бизнес-процессов, позволит построить эффективные процессы в работе агентов банка с клиентами-физлицами с применением цифровой собственноручной подписи, отмечается в сообщении.