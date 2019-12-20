Курс валют на 20 декабря: доллар обновил очередной минимум

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на пятницу, 20 декабря, курс доллара на уровне 23,37 грн.

На пятницу, 20 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,38 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 19 декабря, курс доллара снизился на 3 копейки.

Курс евро установлен на уровне 25,98 грн/€. Он снизился на 4 копейки.

Курсы валют на 19 декабря:

100 долларов США — 2337,4052

100 евро — 2598,4934

100 польских злотых — 609,7316

10 российских рублей — 3,7382

100 швейцарских франков — 2384,1576

100 юаней — 333,4351.

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.