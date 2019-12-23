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Курс валют на 23 декабря: доллар опустился до нового минимума

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Курс валют на 23 декабря: доллар опустился до нового минимума
08:54 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на понедельник, 23 декабря, курс доллара на уровне 23,29 грн.

На понедельник, 23 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,29 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 21 декабря, курс доллара снизился на 4 копейки.

Курс евро установлен на уровне 25,85 грн/€. Он снизился на 3 копейки.

Курсы валют на 23 декабря:

100 долларов США — 2329,1225

100 евро — 2584,6272

100 польских злотых — 606,8197

10 российских рублей — 3,7321

100 швейцарских франков — 2374,9217

100 юаней — 332,3681.

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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