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Милованов: Курс гривни очень сильный, он вредит экспортерам

Милованов: Курс гривни очень сильный, он вредит экспортерам
18:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Милованов считает учетную ставку НБУ "слишком консервативной", а курс гривни "очень сильным".

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает слишком консервативным нынешний уровень учетной ставки Национального банка Украины (НБУ).

"Курс, по моему мнению, при всем уважении к политике НБУ, очень сильный, и он вредит экспортерам. То же самое с учётной ставкой... По моему мнению, учетная ставка слишком высокая, слишком консервативная", - сказал министр на пресс-брифинге в Киеве во вторник.

"Если у нас инфляция 4-5%, то учетная ставка должна быть на несколько процентов, но не на 10% больше", - пояснил министр.

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Как сообщалось, НБУ с 13 декабря понизил учетную ставку до уровня, на котором она находилась два года назад, – до 13,5% годовых с 15,5% годовых, на котором она находилась с 25 октября этого года.

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НБУ, Минэкономики, Курс валют, Тимофей Милованов.
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