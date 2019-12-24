Милованов: Курс гривни очень сильный, он вредит экспортерам

Новости Бизнеса:Милованов считает учетную ставку НБУ "слишком консервативной", а курс гривни "очень сильным".

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов считает слишком консервативным нынешний уровень учетной ставки Национального банка Украины (НБУ).

"Курс, по моему мнению, при всем уважении к политике НБУ, очень сильный, и он вредит экспортерам. То же самое с учётной ставкой... По моему мнению, учетная ставка слишком высокая, слишком консервативная", - сказал министр на пресс-брифинге в Киеве во вторник.

"Если у нас инфляция 4-5%, то учетная ставка должна быть на несколько процентов, но не на 10% больше", - пояснил министр.

Как сообщалось, НБУ с 13 декабря понизил учетную ставку до уровня, на котором она находилась два года назад, – до 13,5% годовых с 15,5% годовых, на котором она находилась с 25 октября этого года.