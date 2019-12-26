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Курс валют на 26 декабря: сколько стоит доллар и евро

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Курс валют на 26 декабря: сколько стоит доллар и евро
09:00 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на четверг, 26 декабря, курс доллара на уровне 23,25 грн.

На четверг, 25 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,26 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 24 декабря, курс доллара снизился на 2 копейки.

Курс евро установлен на уровне 25,77 грн/€. Он снизился на 1 копейку.

Курсы валют на 26 декабря:

100 долларов США — 2325,5155

100 евро — 2576,6712

100 польских злотых — 604,8808

10 российских рублей — 3,7407

100 швейцарских франков — 2368,6994

100 юаней — 331,8614

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.

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НБУ, Евро, Доллар, Курс гривны, Курс валют, Курс гривны к доллару, Курс доллара к гривне.
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