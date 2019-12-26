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За один день: Нацбанк выкупил с рынка 700 миллионов долларов

За один день: Нацбанк выкупил с рынка 700 миллионов долларов
22:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Нацбанк купил рекордные $700 миллионов, чтобы предотвратить "скачки" гривни.

Национальный банк 26 декабря провел аукцион по покупке валюты, а также интервенции по единому курсу. В целом по итогам дня чистая покупка валюты Нацбанком составила рекордные в этом году 700 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка в Facebook.

"Сегодня, 26 декабря 2019 года, Национальный банк провел аукцион по покупке валюты с учетом ожидаемой значительной продажи валюты банками по клиентским заявкам. Учитывая риски чрезмерных колебаний гривни в сторону укрепления и ограниченные возможности рынка для самосбалансирования, Национальный банк объявил аукцион на покупку валюты в объеме 1 млрд долл. США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фактический объем удовлетворенных заявок субъектов рынка по результатам аукциона составил 230 млн долл. США. В то же время по итогам дня чистая покупка валюты Национальным банком составила 700 млн долл. США, поскольку после завершения аукциона НБУ также провел интервенцию по единому курсу через функционал Matching.

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"Такие объемы покупки валюты за один день являются рекордом этого года", - подчеркнули в НБУ.

Всего с начала года чистая покупка валюты НБУ составляет около 7,5 млрд долл. США, что также является рекордным значением с 2007 года.

В регуляторе отмечают, что предложение валюты существенно превышает спрос вследствие устойчивого притока иностранных инвестииций в гривневые облигации правительства, привлечение внешнего финансирования государственными компаниями, а также значительных объемов валютных поступлений экспортеров.

"Укрепление гривни является абсолютно логичным явлением в условиях ускоренного экономического роста, стремительного замедления инфляции и снижения государственного долга к ВВП. Пользуясь благоприятной ситуацией, Национальный банк продолжает пополнять международные резервы", - прокомментировал заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

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НБУ, Нацбанк, Центробанк.
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