Курс валют на 27 декабря: сколько стоит доллар и евро перед Новым годом

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на пятницу, 27 декабря, курс доллара на уровне 23,29 грн.

На пятницу, 27 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,29 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 26 декабря, курс доллара вырос на 4 копейки.

Курс евро установлен на уровне 25,81 грн/€. Он также вырос на 4 копейки.

Курсы валют на 27 декабря:

100 долларов США — 2329,2885

100 евро — 2580,8517

100 польских злотых — 605,8622

10 российских рублей — 3,7711

100 швейцарских франков — 2372,5424

100 юаней — 332,3998

Напомним, в Кабмине спрогнозировали, что доллар в следующем году будет стоить не больше 28 гривен.

В проекте государственного бюджета на 2020 год расчеты осуществлены с использованием прогноза курса на уровне 27,5 гривен за доллар на конец года.

Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.