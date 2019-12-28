Курс валют на 28 декабря: доллар и евро стремительно пошли вверх

На субботу, 28 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,68 грн/$.
По сравнению с предыдущим рабочим днем, 27 декабря, курс доллара вырос на 39 копейки.
Курс евро установлен на уровне 26,42 грн/€. Он также вырос на 60 копейки.
Напомним, реальная заработная плата в Украине в ноябре 2019 года по сравнению с ноябрем 2018 года возросла на 10,8%, по сравнению с октябрем 2019 года снизилась на 0,5%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.