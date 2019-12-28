Курс валют на 28 декабря: доллар и евро стремительно пошли вверх

Новости Бизнеса:По данным Нацбанка, американская и европейская валюты существенно прибавили в цене.

На субботу, 28 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,68 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 27 декабря, курс доллара вырос на 39 копейки.

Курс евро установлен на уровне 26,42 грн/€. Он также вырос на 60 копейки.

Курсы валют на 28 декабря:

Доллар США — 23,68

Евро — 26,42

Польский злотый — 6,19

10 российских рублей — 3,81

Швейцарский франк — 24,27

Юань — 3,38

Турецкая лира — 3,97

Фунт стерлингов — 31,02

Белорусский рубль — 11,25

Напомним, реальная заработная плата в Украине в ноябре 2019 года по сравнению с ноябрем 2018 года возросла на 10,8%, по сравнению с октябрем 2019 года снизилась на 0,5%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.