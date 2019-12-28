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Курс валют на 28 декабря: доллар и евро стремительно пошли вверх

Курс валют на 28 декабря: доллар и евро стремительно пошли вверх
09:31 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:По данным Нацбанка, американская и европейская валюты существенно прибавили в цене.

На субботу, 28 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,68 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 27 декабря, курс доллара вырос на 39 копейки.

Курс евро установлен на уровне 26,42 грн/€. Он также вырос на 60 копейки.

Курсы валют на 28 декабря:

  • Доллар США — 23,68
  •  Евро — 26,42
  • Польский злотый — 6,19
  • 10 российских рублей — 3,81
  • Швейцарский франк — 24,27
  • Юань — 3,38
  • Турецкая лира — 3,97
  • Фунт стерлингов — 31,02
  • Белорусский рубль  — 11,25

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Напомним, реальная заработная плата в Украине в ноябре 2019 года по сравнению с ноябрем 2018 года возросла на 10,8%, по сравнению с октябрем 2019 года снизилась на 0,5%, сообщила Государственная служба статистики в пятницу.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс доллара.
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