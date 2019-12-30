"Спекулятивный спрос": Гончарук объяснил ослабление гривни

Новости Бизнеса:По мнению Гончарука, ослабление курса гривни вызвано спекулятивным спросом.

Ослабление курса гривни к основным валютам, которое наблюдается последние дни, вызвано спекулятивным спросом.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы связываем ослабление гривни перед самым Новым годом именно со спекулятивным спросом. Традиционно перед Новым годом люди меняют доллар, покупают гривню, чтобы купить какие-то подарки", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины на период с 28 декабря 2019 года по 7 января 2020 года включительно установил официальный курс гривни к доллару США на 40 копеек ниже предыдущего дня - 23,69 грн/долл.