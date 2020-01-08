Курс валют на 8 января: сколько стоит евро и доллар в новом году

Новости Бизнеса:Официальный курс доллара на 8 января 2020 года установлен на уровне 23,67 гривен, это на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 40 копейки, установив его на 27 декабря и до 7 января включительно на уровне 23,68 гривни за доллар. Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 26,39 (на 27 декабря по 7 января – 26,42 гривни). Отметим, что курс гривни к иностранным валютам на 8 января установлен по результатам межбанковских торгов 3 января.

Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.