Украинские международные резервы достигли семилетнего максимума

Новости Бизнеса:Международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22%.

Международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% и по состоянию на 1 января 2020 года составили 25,3 млрд долл., достигнув семилетнего максимума, который был зафиксирован в декабре 2012 года.

Как сообщается на сайте Национального банка Украины, рост резервов стал возможен благодаря сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке, в частности, за счет дальнейшего ускорения экономического роста и устойчивого притока иностранного капитала в страну.

Международные резервы Украины в 2018 году выросли на 10,6% - до 20,820 млрд долл., обновив пятилетний максимум.

Национальный банк в октябре улучшил прогноз по уровню международных резервов Украины на конец 2019 года до 22,9 млрд долл. с 21,7 млрд долл., прогнозируемых ранее.