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Курс валют на 9 января: доллар и евро резко подорожали

Курс валют на 9 января: доллар и евро резко подорожали
09:21 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на четверг, 9 января, курс доллара на уровне 23,83 грн.

На четверг, 9 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,83 грн/$.

Курс доллара вырос на 16 копеек.

Курс евро установлен на уровне 26,49 грн/€. Он вырос на 10 копеек.

Курсы валют на 9 января:

1 доллар США — 23,8345

1 евро — 26,4909

1 польский злотый — 6,2436

10 российских рублей — 3,8611

1 швейцарский франк — 24,5514

1 юань — 3,4322

Курс валют на 8 января: сколько стоит евро и доллар в новом году

Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.

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Все по теме:

НБУ, Евро, Доллар, Курс гривны, Курс валют, Курс гривны к доллару, Курс доллара к гривне.
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