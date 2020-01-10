Курс валют на 10 января: доллар превысил психологическую отметку

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на пятницу, 10 января, курс доллара на уровне 24,11 грн.

На пятницу, 10 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,12 грн/$.

Курс доллара вырос на 28 копеек.

Курс евро установлен на уровне 26,80 грн/€. Он вырос на 31 копейку.

Курсы валют на 10 января:

1 доллар США — 24,119

1 евро — 26,7998

1 польский злотый — 6,3177

10 российских рублей — 3,9348

1 швейцарский франк — 24,8074

1 юань — 3,4795

Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.