Курс валют на 10 января: доллар превысил психологическую отметку

На пятницу, 10 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,12 грн/$.
Курс доллара вырос на 28 копеек.
Курс евро установлен на уровне 26,80 грн/€. Он вырос на 31 копейку.
Курсы валют на 10 января:
1 доллар США — 24,119
1 евро — 26,7998
1 польский злотый — 6,3177
10 российских рублей — 3,9348
1 швейцарский франк — 24,8074
1 юань — 3,4795
Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.