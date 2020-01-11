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Суббота, 11.01.2020
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ЕСВ крупного бизнеса за год вырос на 19%

ЕСВ крупного бизнеса за год вырос на 19%
12:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Представители крупного бизнеса в прошлом году оплатили 62,6 млрд ЕСВ.

Крупные плательщики налогов в 2019 году уплатили 62,6 млрд грн единого социального взноса (ЕСВ), что на 19% больше чем в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных плательщиков налогов Государственной налоговой службы (ГНС).

"В течение 2019 года предприятиями Офиса крупных плательщиков уплачено 62,6 млрд грн единого социального взноса, что на 9,9 млрд грн, или на 19% больше прошлогодних показателей", - говорится в сообщении.

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За январь-декабрь прошлого года крупными плательщиками налогов в сводный бюджет перечислено 28,9 млрд грн налога с доходов физических лиц с заработной платы, что на 19,6%, или на 4,7 млрд грн больше, чем за 2018 год.

В ГНС отмечают, что на 17,9%, или на 852,2 млн грн выросли поступления военного сбора, которого в течение двенадцати месяцев 2019 года уплачено в Государственный бюджет 5,6 млрд гривень.

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Налоги, ЕСВ.
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