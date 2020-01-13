Курс валют на 13 января: сколько стоит доллар и евро

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на понедельник, 13 января, курс доллара на уровне 23,96 грн.

На понедельник, 13 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 23,96 грн/$.

Курс доллара по сравнению с пятницей, 11 января, снизился на 16 копеек.

Курс евро установлен на уровне 26,58 грн/€. Он снизился на 22 копейки.

Курсы валют на 13 января:

1 доллар США — 23,9677

1 евро — 26,5874

1 польский злотый — 6,2623

10 российских рублей — 3,9076

1 швейцарский франк — 24,5596

1 юань — 3,463

Напомним, Национальный банк с 20 декабря 2019 года вводит на замену бумажных банкнот монеты номиналом 5 и начинает обновление банкнот номиналом 50 и 200 гривень, монеты в 10 гривень появятся с середины 2020 года.