Курс валют на 15 января: сколько стоит доллар и евро

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на среду, 15 января, курс доллара на уровне 24,02 грн.

На среду, 15 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,03 грн/$.

Курс доллара по сравнению с вторником, 14 января, вырос на 10 копеек.

Курс евро установлен на уровне 26,69 грн/€. Он вырос на 7 копеек.

Курсы валют на 15 января:

1 доллар США — 24,0257

1 евро — 26,6889

1 польский злотый — 6,3209

10 российских рублей — 3,9143

1 швейцарский франк — 24,7841

1 юань — 3,4891

В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.

Напомним, денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.