Курс валют на 15 января: сколько стоит доллар и евро

На среду, 15 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,03 грн/$.
Курс доллара по сравнению с вторником, 14 января, вырос на 10 копеек.
Курс евро установлен на уровне 26,69 грн/€. Он вырос на 7 копеек.
Курсы валют на 15 января:
1 доллар США — 24,0257
1 евро — 26,6889
1 польский злотый — 6,3209
10 российских рублей — 3,9143
1 швейцарский франк — 24,7841
1 юань — 3,4891
В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.
Напомним, денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.