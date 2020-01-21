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В 2019 году через СЭП НБУ прошло платежей на 32 триллиона гривень

В 2019 году через СЭП НБУ прошло платежей на 32 триллиона гривень
13:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Через Систему электронных платежей НБУ в 2019 году осуществлено почти 400 миллионов платежей.

В 2019 году система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины осуществила операций на 32 трлн грн, что на 28% больше, чем в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"За 2019 год через СЭП осуществлено 384 млн начальных платежей на сумму свыше 32 трлн грн, что больше на 7,5% по количеству и на 28% по сумме, чем в 2018 году (357 млн. начальных платежей на сумму 25 трлн грн, соответственно)", - говорится в сообщении.

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В среднем за день СЭП в прошлом году обрабатывала около 1,5 млн начальных платежей на 130 млрд грн. Специалисты Нацбанка отмечают, что потенциально система способна обрабатывать в течение одного банковского дня около 10 млн платежей.

Подавляющее большинство (93% от общего количества начальных платежей в 2019 году послана в систему банками Украины и их филиалами. По количеству чаще всего обрабатывались небольшие платежи: до 1 тыс. грн – 51% от общего количества платежей, 1-100 тыс. грн – 45%, более 100 тыс. грн – 4%. При этом, 93% от общей суммы платежей через СЭП приходилось именно на операции больше 100 тыс. грн, 6% — на платежи от 1 тыс. грн до 100 тыс. грн и 1% — на операции до 1 тыс. грн.

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Как известно, система электронных платежей Национального банка – государственная банковская платежная система, которая обеспечивает проведение межбанковского перевода через счета, открытые в НБУ. Нацбанк является платежной организацией и расчетным банком системы. Это единственная системно важная платежная система в Украине. Она обеспечивает осуществление 96% межбанковских переводов денежных средств в национальной валюте в пределах Украины. Участниками СЭП по состоянию на 1 января 2020 года были 75 банков, Государственная казначейская служба и Национальный банк Украины.

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НБУ, Электронные платежи, безналичная оплата, СЭП.
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