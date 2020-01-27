Курс валют на 27 января: сколько стоит доллар и евро

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на понедельник, 27 января, курс доллара на уровне 24,33 грн.

На понедельник, 27 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,33 грн/$.

Курс доллара по сравнению с пятницей, 24 января, снизился на 19 копеек.

Курс евро установлен на уровне 26,85 грн/€. Он снизился на 35 копеек.

Курсы валют на 27 января:

1 доллар США — 24,3301

1 евро — 26,8495

1 польский злотый — 6,3084

10 российских рублей — 3,9376

1 швейцарский франк — 25,0735

1 юань — 3,5178

Как сообщалось ранее, в 2019 году система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины осуществила операций на 32 трлн грн, что на 28% больше, чем в 2018 году.