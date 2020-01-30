Курс валют на 30 января: доллар и евро снова подорожали

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на четверг, 30 января, курс доллара на уровне 24,84 грн.

На четверг, 30 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,85 грн/$.

Курс доллара вырос на на 13 копеек.

Курс евро установлен на уровне 27,33 грн/€. Он вырос на 12 копеек.

Курсы валют на 30 января:

1 доллар США — 24,8491

1 евро — 27,3253

1 польский злотый — 6,3802

10 российских рублей — 3,9633

1 швейцарский франк — 25,4719

1 юань — 3,5929

В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.

Напомним, денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.