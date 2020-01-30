"Продолжат увеличиваться": в НБУ дали прогноз по росту валютных резервов Украины

Новости Бизнеса:В НБУ прогнозируют рост международных валютных резервов до $29 миллиардов уже в этом году.

В Национальном банке ожидают, что международные валютные резервы в текущем году превысят $29 млрд.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель Национального банка Яков Смолий.

"В текущем году резервы превысят 29 млрд долл. США, и продолжат увеличиваться в дальнейшие годы", - сказал Смолий.

Как сообщалось ранее, по итогам 2019 года международные резервы Украины выросли на 22% и на 1 января 2020 года составили 25,3 млрд долл. США (в эквиваленте). Такой объем резервов достиг семилетнего максимума - в последний раз больше вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года.