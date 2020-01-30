Скачать
Четверг, 30.01.2020
Национальный банк снизил учетную ставку
Национальный банк снизил учетную ставку
Рябошапка об убийстве Шеремета: Доказательств недостаточно
Рябошапка о деле Шеремета: Доказательств недостаточно
Украинского боксера дисквалифицировали на год за укус соперника
Украинского боксера дисквалифицировали на год за укус соперника
"Молодость-2020" объявила прием заявок
"Молодость-2020" объявила прием заявок

"Продолжат увеличиваться": в НБУ дали прогноз по росту валютных резервов Украины

"Продолжат увеличиваться": в НБУ дали прогноз по росту валютных резервов Украины
16:10 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Бизнеса:В НБУ прогнозируют рост международных валютных резервов до $29 миллиардов уже в этом году.

В Национальном банке ожидают, что международные валютные резервы в текущем году превысят $29 млрд.

Об этом на пресс-конференции заявил председатель Национального банка Яков Смолий.

"В текущем году резервы превысят 29 млрд долл. США, и продолжат увеличиваться в дальнейшие годы", - сказал Смолий.

Национальный банк снизил учетную ставку

Как сообщалось ранее, по итогам 2019 года международные резервы Украины выросли на 22% и на 1 января 2020 года составили 25,3 млрд долл. США (в эквиваленте). Такой объем резервов достиг семилетнего максимума - в последний раз больше вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, резервы, Яков Смолий, Международные валютные резервы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названы продукты, которые не рекомендуется покупать в супермаркетах
02 В Украине истощены крупнейшие газовые месторождения
03 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 31 января
04 Врачи назвали продукты с большим содержанием кальция
05 Итоги дня 29 января: Отставка Кравцова, решение ВОЗ по коронавирусу и пик заболеваемости гриппом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине без тепла могут остаться 18 населенных пунктов
В Украине без тепла могут остаться 18 населенных пунктов
Минздрав: В Украине китайского коронавируса нет
Минздрав: В Украине китайского коронавируса нет
Рябошапка о деле Burisma: От США ничего не поступало
Рябошапка о деле Burisma: От США ничего не поступало
Андре Тан подсказал, какой будет палитра самых модных цветов весна-лето 2020 (Фото)
Андре Тан подсказал, какой будет палитра самых модных цветов весна-лето 2020 (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь