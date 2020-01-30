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"Ничего необычного": НБУ не считают, что коронавирус повлияет на макроэкономические показатели

"Ничего необычного": НБУ не считают, что коронавирус повлияет на макроэкономические показатели
16:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Бизнеса:НБУ не станет пересматривать макропоказатели из-за вспышки эпидемии коронавируса в Китае.

Влияние на мировые рынки эпидемии нового "уханьского" коронавируса соответствует предыдущим подобным эпидемиям, поэтому основания пересматривать макропоказатели из-за "уханьского" коронавируса отсутствуют, заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

"Ничего необычного по сравнению с предыдущими не происходит… Нет оснований считать, что это будет иметь значительное влияние на макроэкономические показатели", – сказал он на брифинге в Киеве в четверг.

Сологуб отметил, что некоторое воздействие на товарные и финансовые рынки новая эпидемия уже оказала, однако считается, что на долгосрочные показатели это не возымеют значительное влияние.

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По его словам, в частности, подросли ставки облигаций развивающихся стран, однако одновременно выросли и котировки акций фармацевтических компаний.

Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском г.Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. За истекшие сутки в Китае зарегистрирован 1 тыс. 731 новый подтвержденный случай заболевания новым типом пневмонии и 38 случаев летального исхода.

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Всего с декабря прошлого года в Китае зафиксировано 7 тыс. 711 случаев заболевания пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 170 чел. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.

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НБУ, Китай, Эпидемия, Коронавирус, Дмитрий Сологуб.
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