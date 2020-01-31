Курс валют на 31 января: доллар и евро продолжают дорожать

На пятницу, 31 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,92 грн/$.
Курс доллара вырос на 7 копеек.
Курс евро установлен на уровне 27,48 грн/€. Он вырос на 15 копеек.
Курсы валют на 31 января:
1 доллар США — 24,9196
1 евро — 27,4751
1 польский злотый — 6,411
10 российских рублей — 3,946
1 швейцарский франк — 25,7022
1 юань — 3,6031
В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.
Напомним, денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.