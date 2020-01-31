Украина улучшила положение в рейтинге страновых рисков ОЭСР

Новости Бизнеса:ОЭСР повысила положение Украины в рейтинге страновых рисков.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, OECD) в пятницу улучшила оценку страновых рисков Украины, переведя ее из 7-й в 6-ю группу в рамках классификации участников соглашения об официально поддерживаемых экспортных кредитах.

"Это конечно очень мало, но все риски, связанные с Украиной и украинскими компаниями, становятся меньше. Это означает меньше стоимость страхования, меньшие ставки кредитов, большие сроки и лимиты кредитных линий!", – прокомментировал это решение заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства - торговый представитель Украины Тарас Качка.

Помимо Украины в 6-ю группу из 7-й переведено Косово, из 5-й в 4-ю – Сербия.

Одновременно OECD ухудшила оценку страновых рисков ряда стран, в частности, перевела Алжир и Оман из 4-й группы в 5-ю, Тунис – из 5-й в 6-ю, а Иран и Туркменистан – из 6-й в 7-ю.

Помимо Украины в 6-й группе также находятся такие страны, как Беларусь, Грузия, Армения, Уганда, Шри-Ланка, Нигерия, Монголия.