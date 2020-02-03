Курс валют на 3 февраля: сколько стоит евро и доллар

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на понедельник, 3 февраля, курс доллара на уровне 25,02 грн.

На понедельник, 3 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 25,03 грн/$.

Курс доллара вырос на 11 копеек.

Курс евро установлен на уровне 27,67 грн/€. Он вырос на 18 копеек.

Курсы валют на 3 февраля:

1 доллар США — 25,0294

1 евро — 27,6587

1 польский злотый — 6,4249

10 российских рублей — 3,9306

1 швейцарский франк — 25,8715

1 юань — 3,619

В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.

Напомним, денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.