Курс валют на 3 февраля: сколько стоит евро и доллар

На понедельник, 3 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 25,03 грн/$.
Курс доллара вырос на 11 копеек.
Курс евро установлен на уровне 27,67 грн/€. Он вырос на 18 копеек.
Курсы валют на 3 февраля:
1 доллар США — 25,0294
1 евро — 27,6587
1 польский злотый — 6,4249
10 российских рублей — 3,9306
1 швейцарский франк — 25,8715
1 юань — 3,619
В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.
Напомним, денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.