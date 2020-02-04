Курс валют на 4 февраля: доллар продолжает дорожать

На вторник, 4 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 25,08 грн/$.
Курс доллара вырос на 5 копеек.
Курс евро установлен на уровне 27,66 грн/€. Он вырос на 9 копеек.
Курсы валют на 4 февраля:
1 доллар США — 25,0836
1 евро — 27,7512
1 польский злотый — 6,4622
10 российских рублей — 3,9372
1 швейцарский франк — 25,9974
1 юань — 3,5744
В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.
Напомним, денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.