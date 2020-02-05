Курс валют на 5 февраля: доллар и евро подешевели

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на среду, 5 февраля, курс доллара на уровне 24,85 грн.

На среду, 5 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,85 грн/$.

Курс доллара снизился на 23 копейки.

Курс евро установлен на уровне 27,46 грн/€. Он снизился на 30 копеек.

Курсы валют на 5 февраля:

1 доллар США — 24,8523

1 евро — 27,4556

1 польский злотый — 6,4243

10 российских рублей — 3,9311

1 швейцарский франк — 25,658

1 юань — 3,5521

Скриншот (bank.gov.ua)

В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.

Напомним, денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.