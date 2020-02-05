Курс валют на 5 февраля: доллар и евро подешевели

На среду, 5 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,85 грн/$.
Курс доллара снизился на 23 копейки.
Курс евро установлен на уровне 27,46 грн/€. Он снизился на 30 копеек.
Курсы валют на 5 февраля:
1 доллар США — 24,8523
1 евро — 27,4556
1 польский злотый — 6,4243
10 российских рублей — 3,9311
1 швейцарский франк — 25,658
1 юань — 3,5521
Скриншот (bank.gov.ua)
В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.
Напомним, денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.