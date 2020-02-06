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Четверг, 06.02.2020
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Курс валют на 6 февраля: гривня возвращает утраченные позиции

Курс валют на 6 февраля: гривня возвращает утраченные позиции
08:57 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на четверг, 6 февраля, курс доллара на уровне 24,79 грн.

На четверг, 6 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,80 грн/$.

Курс доллара снизился на 6 копеек.

Курс евро установлен на уровне 27,32 грн/€. Он снизился на 14 копеек.

Курсы валют на 6 февраля:

1 доллар США — 24,7959

1 евро — 27,3152

1 польский злотый — 6,4331

10 российских рублей — 3,9582

1 швейцарский франк — 25,4774

1 юань — 3,557

Курс валют на 5 февраля: доллар и евро подешевели

В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании. 

Напомним, денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.

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Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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