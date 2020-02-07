Курс валют на 7 февраля: сколько стоит евро и доллар

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на пятницу, 7 февраля, курс доллара на уровне 24,57 грн.

На пятницу, 7 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,58 грн/$.

Курс доллара снизился на 22 копеек.

Курс евро установлен на уровне 27,04 грн/€. Он снизился на 27 копеек.

Курсы валют на 7 февраля:

1 доллар США — 24,5794

1 евро — 27,0435

1 польский злотый — 6,3735

10 российских рублей — 3,8919

1 швейцарский франк — 25,229

1 юань — 3,5271

В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.

Напомним, денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.