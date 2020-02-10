Курс валют он НБУ: Доллар и евро подешевели

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на понедельник, 10 февраля, курс доллара на уровне 24,53 грн.

На понедельник, 10 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,54 грн/$.

Курс доллара снизился на 4 копейки.

Курс евро установлен на уровне 26,90 грн/€. Он снизился на 14 копеек.

Курсы валют на 10 февраля:

1 доллар США — 24,537

1 евро — 26,9048

1 польский злотый — 6,3071

10 российских рублей — 3,8471

1 швейцарский франк — 25,1314

1 юань — 3,5089

Напомним, 7 февраля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 24,53 гривен за доллар, курс в покупке до 24,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 26,90 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 6 февраля справочный курс на уровне 24,52 грн/доллар, понизив его по сравнению с 6 февраля (24,58 грн).

В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.

Напомним, денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.