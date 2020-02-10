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Госстат: Инфляция в Украине в январе ушла в "минус"

Госстат: Инфляция в Украине в январе ушла в "минус"
17:38 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Инфляция в Украине замедлилась до 3,2% в годовом выражении.

Инфляция в Украине в январе 2020 года составила 0,2% по сравнению с 1% в январе 2019 года, что привело к ее снижению в годовом измерении до 3,2% с 4,1%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, базовая инфляция в январе этого года осталась на отрицательном уровне – "минус" 0,2%, в результате базовая инфляция в годовом измерении также упала до 3,3% с 3,9%.

Как сообщалось, в декабре минувшего года Госстат зафиксировал дефляцию 0,2% и базовую инфляцию "минус" 0,3%.

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В целом за 2019 год инфляция снизилась до 4,1% с 9,8% в 2018 году.

Нацбанк Украины в конце января улучшил прогноз инфляции на 2020 год с 5% до 4,8%. "Начиная с января и в течение большей части года она будет ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п. Однако она ускорится в четвертом квартале", – отметил НБУ.

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НБУ, Инфляция, Цены, Госстат.
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