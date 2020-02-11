Курс валют на 11 февраля: сколько стоит евро и доллар

На вторник, 11 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,51 грн/$.
Курс доллара снизился на 2 копейки.
Курс евро установлен на уровне 26,85 грн/€. Он снизился на 5 копеек.
Курсы валют на 11 февраля:
1 доллар США — 24,5188
1 евро — 26,8518
1 польский злотый — 6,2945
10 российских рублей — 3,8293
1 швейцарский франк — 25,0896
1 юань — 3,5111
Скриншот (bank.gov.ua)
Напомним, 10 февраля межбанковский валютный рынок открылся стабильным курсом доллара. По сравнению с закрытием предыдущей курс в продаже не изменился - 24,53 гривен за доллар, курс в покупке - 24,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 26,85 гривен за евро.
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 10 февраля справочный курс на уровне 24,52 грн/доллар, не изменив его по сравнению с 7 февраля (24,52 грн).
В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.
Как сообщалось, денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.