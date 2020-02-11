Курс валют на 11 февраля: сколько стоит евро и доллар

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на вторник, 11 февраля, курс доллара на уровне 24,51 грн.

На вторник, 11 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,51 грн/$.

Курс доллара снизился на 2 копейки.

Курс евро установлен на уровне 26,85 грн/€. Он снизился на 5 копеек.

Курсы валют на 11 февраля:

1 доллар США — 24,5188

1 евро — 26,8518

1 польский злотый — 6,2945

10 российских рублей — 3,8293

1 швейцарский франк — 25,0896

1 юань — 3,5111

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 10 февраля межбанковский валютный рынок открылся стабильным курсом доллара. По сравнению с закрытием предыдущей курс в продаже не изменился - 24,53 гривен за доллар, курс в покупке - 24,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 26,85 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 10 февраля справочный курс на уровне 24,52 грн/доллар, не изменив его по сравнению с 7 февраля (24,52 грн).

В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.

Как сообщалось, денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.