Курс валют на 12 февраля: гривня укрепляется вторую неделю

На среду, 12 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,42 грн/$.
Курс доллара снизился на 10 копеек.
Курс евро установлен на уровне 26,62 грн/€. Он снизился на 23 копейки
Курсы валют на 12 февраля:
Скриншот (bank.gov.ua)
Напомним, 11 февраля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей курс в продаже снизился на 3 копейки до 24,43 гривен за доллар, курс в покупке до 24,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 26,65 гривен за евро.
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 11 февраля справочный курс на уровне 24,41 грн/доллар, снизив его по сравнению с 10 февраля (24,52 грн).
В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.
Как сообщалось, денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.