Скачать
Среда, 12.02.2020
Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель
Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель
Коронавирус: число погибших превысило 1,1 тыс. человек
Коронавирус: число погибших превысило 1,1 тыс. человек
Бенфика вышла в финал Кубка Португалии
Бенфика вышла в финал Кубка Португалии
12 февраля - приметы и обряды в Васильев день
12 февраля - приметы и обряды в Васильев день

Курс валют на 12 февраля: гривня укрепляется вторую неделю

Курс валют на 12 февраля: гривня укрепляется вторую неделю
08:57 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на среду, 12 февраля, курс доллара на уровне 24,42 грн.

На среду, 12 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,42 грн/$.

Курс доллара снизился на 10 копеек.

Курс евро установлен на уровне 26,62 грн/€. Он снизился на 23 копейки 

Курсы валют на 12 февраля:

  • USD — 24,4236 грн за 1 доллар;
  • EUR — 26,6205 грн за 1 евро;
  • PLN — 6,2548 грн за 1 польский злотый;
  • RUB — 3,8399 грн за 10 рублей;
  • BYN — 11,1508 грн за 1 белорусский рубль;
  • TRY — 4,0446 грн за 1 турецкую лиру;
  • MDL — 1,3917 грн за 1 молдавский лей.
  • GBP — 31,5944 грн за 1 фунт стерлингов;
  • CHF — 24,959 грн 1 швейцарский франк;
  • CNY — 3,5027 грн за 1 юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 11 февраля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей курс в продаже снизился на 3 копейки до 24,43 гривен за доллар, курс в покупке до 24,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 26,65 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 11 февраля справочный курс на уровне 24,41 грн/доллар, снизив его по сравнению с 10 февраля (24,52 грн).

В Нацбанке рассказали, на что больше всего жалуются украинцы

В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании. 

Как сообщалось, денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые полезные продукты питания, которые нужно покупать каждую неделю
02 "Воскрешенные" гены пролили свет на причины вымирания мамонтов
03 Вода в Крым в обмен на Донбасс: Чубаров жестко ответил на слова Арахамии (Видео)
04 Лучшие продукты для здорового ночного перекуса
05 Гончарук: Мы рассчитываем на "открытое небо" с ЕС до конца года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе боевики применили запрещенное вооружение
На Донбассе боевики 5 раз нарушили режим перемирия
В Багдаде впервые за последние 12 лет выпал снег
В Багдаде впервые за последние 12 лет выпал снег
В Киеве ограничат движение на одном из мостов
В Киеве ограничат движение на одном из мостов
Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день
Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь