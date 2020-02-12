Курс валют на 12 февраля: гривня укрепляется вторую неделю

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на среду, 12 февраля, курс доллара на уровне 24,42 грн.

На среду, 12 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,42 грн/$.

Курс доллара снизился на 10 копеек.

Курс евро установлен на уровне 26,62 грн/€. Он снизился на 23 копейки

Курсы валют на 12 февраля:

USD — 24,4236 грн за 1 доллар;

— 24,4236 грн за 1 доллар; EUR — 26,6205 грн за 1 евро;

— 26,6205 грн за 1 евро; PLN — 6,2548 грн за 1 польский злотый;

— 6,2548 грн за 1 польский злотый; RUB — 3,8399 грн за 10 рублей;

— 3,8399 грн за 10 рублей; BYN — 11,1508 грн за 1 белорусский рубль;

— 11,1508 грн за 1 белорусский рубль; TRY — 4,0446 грн за 1 турецкую лиру;

— 4,0446 грн за 1 турецкую лиру; MDL — 1,3917 грн за 1 молдавский лей.

— 1,3917 грн за 1 молдавский лей. GBP — 31,5944 грн за 1 фунт стерлингов;

— 31,5944 грн за 1 фунт стерлингов; CHF — 24,959 грн 1 швейцарский франк;

— 24,959 грн 1 швейцарский франк; CNY — 3,5027 грн за 1 юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 11 февраля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей курс в продаже снизился на 3 копейки до 24,43 гривен за доллар, курс в покупке до 24,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 26,65 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 11 февраля справочный курс на уровне 24,41 грн/доллар, снизив его по сравнению с 10 февраля (24,52 грн).

В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.

Как сообщалось, денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.