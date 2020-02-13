Курс валют на 13 февраля: доллар и евро начали дорожать

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,49 гривен за доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 13 февраля установлен на таком уровне: 24,4966 гривен за 1 доллар (+0,0730 грн). При этом курс доллара на 12 февраля составляет 24,4236 гривен за 1 доллар.
Курсы валют на 13 февраля:
Скриншот (bank.gov.ua)
Напомним, 12 февраля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей курс в продаже снизился на 3 копейки до 24,49 гривен за доллар, курс в покупке до 24,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,74 гривен за евро.
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 12 февраля справочный курс на уровне 24,48 грн/доллар, повысив его по сравнению с 11 февраля (24,41 грн).
В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.
Как сообщалось, денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.