Курс валют на 13 февраля: доллар и евро начали дорожать

Новости Бизнеса:На четверг, 13 февраля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 24,50 грн/$.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,49 гривен за доллар, что на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 февраля установлен на таком уровне: 24,4966 гривен за 1 доллар (+0,0730 грн). При этом курс доллара на 12 февраля составляет 24,4236 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 13 февраля:

USD — 24,4966 грн за 1 доллар;

— 24,4966 грн за 1 доллар; EUR — 26,7246 грн за 1 евро;

— 26,7246 грн за 1 евро; PLN — 6,2817 грн за 1 польский злотый;

— 6,2817 грн за 1 польский злотый; RUB — 3,8845 грн за 10 рублей;

— 3,8845 грн за 10 рублей; BYN — 11,1811 грн за 1 белорусский рубль;

— 11,1811 грн за 1 белорусский рубль; TRY — 4,0557 грн за 1 турецкую лиру;

— 4,0557 грн за 1 турецкую лиру; MDL — 1,3898 грн за 1 молдавский лей.

— 1,3898 грн за 1 молдавский лей. GBP — 31,7966 грн за 1 фунт стерлингов;

— 31,7966 грн за 1 фунт стерлингов; CHF — 25,1106 грн 1 швейцарский франк;

— 25,1106 грн 1 швейцарский франк; CNY — 3,5146 грн за 1 юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 12 февраля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей курс в продаже снизился на 3 копейки до 24,49 гривен за доллар, курс в покупке до 24,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,74 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 12 февраля справочный курс на уровне 24,48 грн/доллар, повысив его по сравнению с 11 февраля (24,41 грн).

В Национальном банке считают, что в 2020 году курс гривни может колебаться в обе стороны, в том числе в сторону укрепления. Укрепление курса гривны является результатом выкупа в резервы рекордного объема валюты и привлечения внешнего инвестирования в государственные и частные компании.

Как сообщалось, денежная масса в Украине в декабре 2019 года выросла на 7,7% - до 1 трлн 435,027 млрд грн.