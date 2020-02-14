Курс валют на 14 февраля: сколько стоит евро и доллар

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на пятницу, 14 февраля, курс доллара на уровне 24,47 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,47 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 14 февраля установлен на таком уровне: 24,4795 гривен за 1 доллар (-0,0171 грн). При этом курс доллара на 13 февраля составляет 24,4966 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 14 февраля:

USD — 24,4795 грн за 1 доллар;

— 24,4795 грн за 1 доллар; EUR — 26,5872 грн за 1 евро;

— 26,5872 грн за 1 евро; PLN — 6,2542 грн за 1 польский злотый;

— 6,2542 грн за 1 польский злотый; RUB — 3,8507 грн за 10 рублей;

— 3,8507 грн за 10 рублей; BYN — 11,1185 грн за 1 белорусский рубль;

— 11,1185 грн за 1 белорусский рубль; TRY — 4,0393 грн за 1 турецкую лиру;

— 4,0393 грн за 1 турецкую лиру; MDL — 1,3853 грн за 1 молдавский лей.

— 1,3853 грн за 1 молдавский лей. GBP — 31,9066 грн за 1 фунт стерлингов;

— 31,9066 грн за 1 фунт стерлингов; CHF — 25,0072 грн 1 швейцарский франк;

— 25,0072 грн 1 швейцарский франк; CNY — 3,5058 грн за 1 юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 13 февраля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс в продаже вырос на 5 копеек до 24,57 гривен за доллар, курс в покупке до 24,55 гривен за доллар.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 13 февраля справочный курс на уровне 24,49 грн/доллар, повысив его по сравнению с 12 февраля (24,48 грн).

Как сообщалось, Нацбанк отсрочил до 2 июня вступление в силу требований к банкам по раскрытию полной информации об услугах в рекламе и на сайтах.