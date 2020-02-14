Курс валют на 14 февраля: сколько стоит евро и доллар

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,47 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 14 февраля установлен на таком уровне: 24,4795 гривен за 1 доллар (-0,0171 грн). При этом курс доллара на 13 февраля составляет 24,4966 гривен за 1 доллар.
Курсы валют на 14 февраля:
Скриншот (bank.gov.ua)
Напомним, 13 февраля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс в продаже вырос на 5 копеек до 24,57 гривен за доллар, курс в покупке до 24,55 гривен за доллар.
С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 13 февраля справочный курс на уровне 24,49 грн/доллар, повысив его по сравнению с 12 февраля (24,48 грн).
Как сообщалось, Нацбанк отсрочил до 2 июня вступление в силу требований к банкам по раскрытию полной информации об услугах в рекламе и на сайтах.