Курс валют 20 февраля: гривну ослабили после укрепления

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на четверг, 20 февраля, курс доллара на уровне 24,52 грн.

Национальный банк Украины на четвергу, 20 февраля 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 8 копеек - до 24,5231 грн за доллар против 24,4431 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 24,5231 грн за доллар против 24,4431 грн за доллар в среду, курс гривни к евро установлен на уровне 26,4862 грн против 26,4291 грн накануне.

Курсы валют на 19 февраля:

USD — 24,52 грн за 1 доллар;

EUR — 26,48 грн за 1 евро;

PLN — 6,2 грн за 1 польский злотый;

RUB — 3,86 грн за 10 рублей;

BYN — 11,12 грн за 1 белорусский рубль;

TRY — 4,04 грн за 1 турецкую лиру;

MDL — 1,39 грн за 1 молдавский лей.

GBP — 31,84 грн за 1 фунт стерлингов;

CHF — 24,94 грн 1 швейцарский франк;

CNY — 3,51 грн за 1 юань.

Как сообщалось, в МВФ заявили, что Украине необходимо за счет структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши, частичные реформы и рост средним темпом в 4% решат эту задачу только наполовину, считает постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.