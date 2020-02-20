Курс валют 20 февраля: гривну ослабили после укрепления

Национальный банк Украины на четвергу, 20 февраля 2020 года, ослабил официальный курс гривни на 8 копеек - до 24,5231 грн за доллар против 24,4431 грн за доллар в среду.
Такие данные приведены на сайте НБУ.
Официальный курс гривни к доллару США установлен на уровне 24,5231 грн за доллар против 24,4431 грн за доллар в среду, курс гривни к евро установлен на уровне 26,4862 грн против 26,4291 грн накануне.
Курсы валют на 19 февраля:
USD — 24,52 грн за 1 доллар;
EUR — 26,48 грн за 1 евро;
PLN — 6,2 грн за 1 польский злотый;
RUB — 3,86 грн за 10 рублей;
BYN — 11,12 грн за 1 белорусский рубль;
TRY — 4,04 грн за 1 турецкую лиру;
MDL — 1,39 грн за 1 молдавский лей.
GBP — 31,84 грн за 1 фунт стерлингов;
CHF — 24,94 грн 1 швейцарский франк;
CNY — 3,51 грн за 1 юань.
Как сообщалось, в МВФ заявили, что Украине необходимо за счет структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши, частичные реформы и рост средним темпом в 4% решат эту задачу только наполовину, считает постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.