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Курс валют на 21 февраля: доллар и евро дешевеют

Курс валют на 21 февраля: доллар и евро дешевеют
08:55 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на пятницу, 21 февраля, курс доллара на уровне 24,47 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,47 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 21 февраля установлен на таком уровне: 24,4777 гривен за 1 доллар (-0,0454 грн). При этом курс доллара на 20 февраля составляет 24,5231 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 21 февраля:

  • USD — 24,4236 грн за 1 доллар;
  • EUR — 26,6205 грн за 1 евро;
  • PLN — 6,2548 грн за 1 польский злотый;
  • RUB —3,8399 грн за 10 рублей;
  • BYN — 11,1508 грн за 1 белорусский рубль;
  • TRY — 4,0446 грн за 1 турецкую лиру;
  • MDL — 1,3917 грн за 1 молдавский лей.
  • GBP — 31,5944 грн за 1 фунт стерлингов;
  • CHF —24,959 грн 1 швейцарский франк;
  • CNY — 3,5027 грн за 1 юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 20 февраля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс в продаже вырос на 1 копейку до 24,50 гривен за доллар, курс в покупке до 24,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 26,43 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 20 февраля справочный курс на уровне 24,48 грн/доллар, снизив его по сравнению с 19 февраля (24,52 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 20 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 24,54 гривен за доллар, курс евро снизился на 4 копейки до 26,55 гривен за евро.

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На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,29 (24,30 - 19 февраля), продажи - 24,52 (24,54 - 19 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,19 (26,24 - 19 февраля), продажи - 26,55 (26,59 - 19 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,55 (3,54 - 19 февраля), продажи 3,88 (3,88 - 19 февраля) грн за 10 рублей.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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