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Курс валют на 24 февраля: сколько стоит доллар и евро

Курс валют на 24 февраля: сколько стоит доллар и евро
08:28 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на понедельник, 24 февраля, курс доллара на уровне 24,45 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,45 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 24 февраля установлен на таком уровне: 24,4530 гривен за 1 доллар (-0,0247 грн). При этом курс доллара на 21 февраля составляет 24,4777 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 24 февраля:

  • USD — 24,453 грн за 1 доллар;
  • EUR — 26,4129 грн за 1 евро;
  • PLN — 6,168 грн за 1 польский злотый;
  • RUB —3,7979 грн за 10 рублей;
  • BYN — 11,0432 грн за 1 белорусский рубль;
  • TRY — 3,9945 грн за 1 турецкую лиру;
  • MDL — 1,3759 грн за 1 молдавский лей.
  • GBP — 31,6153 грн за 1 фунт стерлингов;
  • CHF —24,8962 грн 1 швейцарский франк;
  • CNY — 3,4776 грн за 1 юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 21 февраля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии курс в продаже снизился на 1 копейку до 24,45 гривен за доллар, курс в покупке до 24,42 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 26,43 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 21 февраля справочный курс на уровне 24,45 грн/доллар, снизив его по сравнению с 20 февраля (24,48 грн).

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В то же время в обменных пунктах Украины 21 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 24,49 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 26,53 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,27 (24,29 - 20 февраля), продажи - 24,49 (24,52 - 20 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,20 (26,19 - 20 февраля), продажи - 26,53 (26,55 - 20 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,52 (3,55 - 20 февраля), продажи 3,87 (3,88 - 20 февраля) грн за 10 рублей.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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