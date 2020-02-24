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За прошедший месяц прибыль украинских банков возросла на более чем 20%

За прошедший месяц прибыль украинских банков возросла на более чем 20%
17:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook.com

Новости Бизнеса:В Украине прибыль банков за январь возросла на более чем 20%.

В январе 2020 года прибыль украинских банков на 22% больше, чем годом ранее – 6,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

"Банковский сектор начал новый год с высоких показателей. В январе 2020 года прибыль украинских банков на 22% больше, чем годом ранее – 6,6 млрд грн", - говорится в сообщении. 

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В Нацбанке отметили, что основные факторы роста прибыли - высокая операционная эффективность и низкие отчисления в резервы. Доходы банков выросли на 12% до 22,6 млрд грн, тогда как расходы – на 8% до 16 млрд грн. 

"Факторы роста банковской прибыли: рост чистых процентных доходов банков на 4% - до 7,3 млрд грн, рост чистых комиссионных доходов банков на 11% - до 3,5 млрд грн, положительный результат от переоценки и от операций купли продажи – 2,7 млрд грн, низкий объем отчислений банков в резервы – 1,3 млрд грн против 1,8 млрд грн в прошлом году", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в 2019 году банковский сектор Украины установил исторический рекорд прибыльности – 59,6 млрд грн.

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НБУ, Украина, Банки, Прибыль, Деньги.
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