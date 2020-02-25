Курс валют на 25 февраля: гривня сдает позиции

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на вторник, 25 февраля, курс доллара на уровне 24,49 грн

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,49 гривен за доллар, что на 4 копейки выше ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 25 февраля установлен на таком уровне: 24,4995 гривен за 1 доллар (+0,0465 грн). При этом курс доллара на 24 февраля составляет 24,4530 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 25 февраля:

USD — 24,4995 грн за 1 доллар;

— 24,4995 грн за 1 доллар; EUR — 26,5109 грн за 1 евро;

— 26,5109 грн за 1 евро; PLN — 6,1656 грн за 1 польский злотый;

— 6,1656 грн за 1 польский злотый; RUB —3,7488 грн за 10 рублей;

—3,7488 грн за 10 рублей; BYN — 10,9991 грн за 1 белорусский рубль;

— 10,9991 грн за 1 белорусский рубль; TRY — 3,9795 грн за 1 турецкую лиру;

— 3,9795 грн за 1 турецкую лиру; MDL — 1,3744 грн за 1 молдавский лей.

— 1,3744 грн за 1 молдавский лей. GBP — 31,6191 грн за 1 фунт стерлингов;

— 31,6191 грн за 1 фунт стерлингов; CHF —25,011 грн 1 швейцарский франк;

—25,011 грн 1 швейцарский франк; CNY — 3,4823 грн за 1 юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 24 февраля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 24,49 гривен за доллар, курс в покупке до 24,46 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 26,51 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 24 февраля справочный курс на уровне 24,49 грн/доллар, повысив его по сравнению с 21 февраля (24,45 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 24 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 24,50 гривен за доллар, курс евро вырос на 3 копейки до 26,56 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,29 (24,27 - 21 февраля), продажи - 24,49 (24,49 - 21 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,24 (26,20 - 21 февраля), продажи - 26,56 (26,53 - 21 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,50 (3,52 - 21 февраля), продажи 3,86 (3,87 - 21 февраля) грн за 10 рублей.