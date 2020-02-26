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Курс валют на 26 февраля: доллар и евро снова дорожают

Курс валют на 26 февраля: доллар и евро снова дорожают
08:49 Сегодня Телеграф Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на среду, 26 февраля, курс доллара на уровне 24,53 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,53 гривен за доллар, что на 4 копейки выше ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 26 февраля установлен на таком уровне: 24,5307 гривен за 1 доллар (+0,0312 грн). При этом курс доллара на 25 февраля составляет 24,4995 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 26 февраля:

  • USD — 24,5307 грн за 1 доллар;
  • EUR — 26,6035 грн за 1 евро;
  • PLN — 6,1863 грн за 1 польский злотый;
  • RUB —3,754 грн за 10 рублей;
  • BYN — 10,9895 грн за 1 белорусский рубль;
  • TRY — 3,9868 грн за 1 турецкую лиру;
  • MDL — 1,3742 грн за 1 молдавский лей.
  • GBP — 31,8126 грн за 1 фунт стерлингов;
  • CHF —25,0825 грн 1 швейцарский франк;
  • CNY — 3,4969 грн за 1 юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 25 февраля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 24,53 гривен за доллар, курс в покупке до 24,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 26,65 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 25 февраля справочный курс на уровне 24,52 грн/доллар, повысив его по сравнению с 24 февраля (24,49 грн).

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В то же время в обменных пунктах Украины 25 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 24,52 гривен за доллар, курс евро вырос на 8 копеек до 26,64 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,33 (24,29 - 24 февраля), продажи - 24,52 (24,49 - 24 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,34 (26,24 - 24 февраля), продажи - 26,64 (26,56 - 24 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,50 - 24 февраля), продажи 3,83 (3,86 - 24 февраля) грн за 10 рублей.

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НБУ, Гривна, Евро, Доллар, Нацбанк, Курс валют, Курс доллара.
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