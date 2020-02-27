Курс валют на 27 февраля: доллар и евро пошли вверх

Новости Бизнеса:Национальный банк Украины установил на четверг, 27 февраля, курс доллара на уровне 24,64 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 февраля 2020 года установил официальный курс на уровне 24,64 гривен за доллар, что на 11 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 27 февраля установлен на таком уровне: 24,6490 гривен за 1 доллар (+0,1183 грн). При этом курс доллара на 26 февраля составляет 24,5307 гривен за 1 доллар.

Курсы валют на 27 февраля:

USD — 24,649 грн за 1 доллар;

— 24,649 грн за 1 доллар; EUR — 26,8021 грн за 1 евро;

— 26,8021 грн за 1 евро; PLN — 6,2181 грн за 1 польский злотый;

— 6,2181 грн за 1 польский злотый; RUB —3,7686 грн за 10 рублей;

—3,7686 грн за 10 рублей; BYN — 11,0301 грн за 1 белорусский рубль;

— 11,0301 грн за 1 белорусский рубль; TRY — 4,0051 грн за 1 турецкую лиру;

— 4,0051 грн за 1 турецкую лиру; MDL —1,3802 грн за 1 молдавский лей.

—1,3802 грн за 1 молдавский лей. GBP — 31,8786 грн за 1 фунт стерлингов;

— 31,8786 грн за 1 фунт стерлингов; CHF —25,259 грн 1 швейцарский франк;

—25,259 грн 1 швейцарский франк; CNY — 3,5117 грн за 1 юань.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 26 февраля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 11 копеек до 24,67 гривен за доллар, курс в покупке до 24,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 26,83 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 26 февраля справочный курс на уровне 24,65 грн/доллар, повысив его по сравнению с 25 февраля (24,52 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 26 февраля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 14 копеек до 24,66 гривен за доллар, курс евро вырос на 17 копеек до 26,81 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,43 (24,33 - 25 февраля), продажи - 24,66 (24,52 - 25 февраля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,48 (26,34 - 25 февраля), продажи - 26,81 (26,64 - 25 февраля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,47 - 25 февраля), продажи 3,83 (3,83 - 25 февраля) грн за 10 рублей